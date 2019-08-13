Апина показала редкое фото с красавицей-дочкой

Они полюбовались Эйфелевой башней
54-летняя певица Алена Апина и ее дочь Ксения, рожденная от суррогатной матери, совершили прогулку по Парижу.
Заслуженная артистка России редко показывает фото 17-летней дочери, которую она назвала в честь своего хита "Ксюша". 13 августа Апина выложила в Instagram снимок с девочкой на фоне Эйфелевой башни. "В Париже дубак, но башенка стоит! Ржавенькая, но все равно крутая!" - написала артистка.
По словам Алены Апиной, во Францию они прилетели с особыми целями. Мама планирует набраться сил перед празднованием своего юбилея, который состоится 23 августа, а Ксения намерена развеяться после поступления в вуз.
Поклонники певицы, кажется, удивились редкой возможности увидеть дочку Апиной. Некоторые интернет-пользователи принялись выискивать в Ксении сходство с разными мужчинами.
- А вот и Ксюня. Привет ей огромный.
- Дочь красивая.
- На Иратова похожа дочь.
- Симпатюли.
- Один я вижу в дочке Прохора Шаляпина?
Алена Апина была два раза замужем. В 2016 году она ушла от Александра Иратова, с которым прожила больше 20 лет. Артистка много лет лечилась от бесплодия и девять раз прошла процедуру искусственного оплодотворения. В итоге она заплатила суррогатной матери 25 тысяч долларов за дочку. Крестным отцом малышки стал певец Борис Моисеев.