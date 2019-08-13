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Апина показала редкое фото с красавицей-дочкой

15:37
  • вторник
  • 13 августа 2019

Они полюбовались Эйфелевой башней

54-летняя певица Алена Апина и ее дочь Ксения, рожденная от суррогатной матери, совершили прогулку по Парижу.  

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Заслуженная артистка России редко показывает фото 17-летней дочери, которую она назвала в честь своего хита "Ксюша". 13 августа Апина выложила в Instagram снимок с девочкой на фоне Эйфелевой башни. "В Париже дубак, но башенка стоит! Ржавенькая, но все равно крутая!" - написала артистка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alena Apina (@neapina)

По словам Алены Апиной, во Францию они прилетели с особыми целями. Мама планирует набраться сил перед празднованием своего юбилея, который состоится 23 августа, а Ксения намерена развеяться после поступления в вуз. 

Поклонники певицы, кажется, удивились редкой возможности увидеть дочку Апиной. Некоторые интернет-пользователи принялись выискивать в Ксении сходство с разными мужчинами. 

- А вот и Ксюня. Привет ей огромный. 

- Дочь красивая. 

- На Иратова похожа дочь.

- Симпатюли.

- Один я вижу в дочке Прохора Шаляпина?

Алена Апина была два раза замужем. В 2016 году она ушла от Александра Иратова, с которым прожила больше 20 лет. Артистка много лет лечилась от бесплодия и девять раз прошла процедуру искусственного оплодотворения. В итоге она заплатила суррогатной матери 25 тысяч долларов за дочку. Крестным отцом малышки стал певец Борис Моисеев. 

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