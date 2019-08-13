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"Запущенная ситуация": Песков оценил диалог Путина с Зеленским

15:36
  • вторник
  • 13 августа 2019

​Для российского лидера важно выполнение договоренностей

Общение лидеров двух государств - это всегда положительный факт. Для Владимира Путина важно, чтобы то, о чем договорились на словах, стало делом, прокомментировал телефонные переговоры президентов России и Украины пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Само по себе общение глав государств, этот факт — можно оценить только позитивно, положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", — заявил Песков.

В то же время, по словам представителя Кремля, Владимир Путин - весьма прагматичный собеседник. Для президента России главное — не сам разговор, а "реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора".

Владимир Путин и Владимир Зеленский говорили по телефону 7 августа. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Президенты обсудили ситуацию в Донбассе. В Кремле подчеркнули, что в разговоре была подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, передает RT.

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