Смертоносный вирус поставил под угрозу жизнь сотен тысяч людей

Его не берут ни лекарства, ни дезинфицирующие средства

Международная группа ученых предупредила о возможности появления новой смертоносной эпидемии, которая вызвала эволюцией бактерии Clostridium difficile.

Эта бактерия вызывает инфекционное заболевание кишечника – псевдомембранозный колит. Вся проблема заключается в том, что она устойчива к дезинфицирующим средствам, лекарственным препаратам и легко распространяется.

По данным врачей, инфекция может затронуть сотни тысяч людей по всему миру, пишет Science Daily.