Остановка сердца: зритель скончался во время просмотра фильма Тарантино

Врачи не смогли ничего сделать

Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" был последним, что увидел в своей жизни 63-летний Александр Юферов. Мужчина скончался через 5 минут после начала сеанса в кинотеатре "5 звезд" в Большом Овчинниковском переулке.

Несчастный случай, который некоторые уже называют мистическим, произошел 12 августа днем. Фильм Тарантино бьет рекорды по кассовым сборам, так что даже на дневной сеанс был аншлаг. Администратор кинотеатра вспоминает, что мужчина зашел в зал одним из последних. Девушку удивило, что он был весь мокрый - хотя особой жары на улице не наблюдалось.

Зрители выбежали из зала минут через 5 после начала фильма - они сообщили, что мужчина задыхается и издает странные звуки, похожие на храп. Сеанс остановили, включили в зале свет и вызвали "скорую". Врачи боролись за жизнь мужчины около получаса, но безуспешно.

Позже выяснилось, что погибший - уроженец Свердловской области. На сеанс он пришел один. Кинотеатр вернул зрителям деньги за купленные на злополучный сеанс билеты, пишет "Комсомольская правда".