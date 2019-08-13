Британцы бьют тревогу из-за угрозы Арктике

Полярники уверены, что этот регион - не место для развлечений

Арктику погубит круизный туризм, уверены полярники. По их наблюдениям, развлекательный туризм - главная причина появления пластикового мусора в этом регионе. При том, что на сотни тысяч километров не встретишь ни одного человека, побережья завалены пластиковыми отходами. Это и емкости из-под кремов и гелей, и резиновая обувь, и остатки пластиковых оберток, возмущается известный исследователь Арктики Арвед Фукс.

"Количество круизных кораблей растет, вот в чем суть. Чем больше корабль, тем больше он создает проблем. Лайнерам не хватает места в Арктике", — заявил Фукс журналистам.

Британская The Guardian со ссылкой на норвежский фонд "Центр логистики Крайнего Севера" приводит следующие данные: пассажир лайнера в среднем производит более 30 литров сточных вод в день, а средний круизный корабль - более 95 тысяч литров масляных вод, которые скапливаются в трюме от двигателей и механизмов.

"Особого вреда, если соблюдать все регламенты сброса и накопления загрязняющих веществ на лайнере, природе Арктики не будет", — комментирует заключения немецкого исследователя замдиректора института географии РАН Аркадий Тишков. Хотя, конечно, нужны ограничения для круизного туризма в охраняемых зонах, пишет Ura.ru.