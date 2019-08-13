Минтруд высказался о сокращении рабочей недели

Ранее в Федерации профсоюзов выступили с предложением перевести россиян на четырехдневку

В Министерстве труда и социальной защиты во вторник прокомментировали предложение Федерации независимых профсоюзов России сократить рабочую неделю до четырех рабочих дней.

Как рассказали РИА Новости в ведомстве, Трудовой кодекс не запрещает организациям вводить сокращенную неделю. "В рамках социального партнерства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней", - указали в министерстве.

В то же время, по мнению экспертов, эта инициатива чревата негативными последствиями для экономики страны.

"Рассуждая логически, если снизить количество рабочих дней и оставить то же количество рабочих часов в день, то эффективность, результативность и производительность труда в нашей стране сильно упадет", - рассказал "URA.Ru" независимый экономист Антон Шабанов.

В то же время инициаторы идеи ссылаются на положительный опыт некоторых стран, где уже введен 35-часовая рабочая неделя. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что не исключает введения такого графика в будущем.