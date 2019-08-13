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Собянин на треть увеличил размер премий молодым ученым

16:13
  • вторник
  • 13 августа 2019

Премии увеличились до 2 миллионов рублей

Сергей Собянин подписал постановление об увеличении премий молодым ученым до 2 млн руб. Документ опубликован на официальном сайте мэра, сообщает ТВЦ.RU.

Размер премии увеличен с 1,5 миллиона до двух миллионов рублей.

Премии Правительства Москвы присуждаются молодым учёным с 2013 года. Исследователи и разработчики не старше 36 лет (доктора наук – до 40 лет) могут принимать участие в конкурсе на соискание премий как индивидуально, так и в составе научного коллектива. В прошлом году число премий было увеличено с 33 до 50.

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