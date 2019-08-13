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В России один десантник убил другого одним ударом (видео)

16:42
  • вторник
  • 13 августа 2019

Бывшие военные решили помериться силами

В Мурманске в День воздушно-десантных войск (ВДВ) произошла трагедия: голубой берет одним ударом убил своего собрата.

Инцидент произошел 2 августа в одном из городских парков. Пьяный 40-летний экс-десантник предложил 25-летнему "коллеге" померятся силами, но тот оказался. Тогда старший начал оскорблять младшего, а тот в ответ полез на него с кулаками. Первый же удар оказался смертельным: 40-летний военный упал и ударился затылком об асфальт.

"Мужчине причинена сочетанная травма тела, в том числе переломы костей свода и основания черепа", - сообщили в региональном Следственном комитете.

По факту гибели бывшего десантника было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемый свою вину признал и сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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