В России один десантник убил другого одним ударом (видео)

Бывшие военные решили помериться силами

В Мурманске в День воздушно-десантных войск (ВДВ) произошла трагедия: голубой берет одним ударом убил своего собрата.

Инцидент произошел 2 августа в одном из городских парков. Пьяный 40-летний экс-десантник предложил 25-летнему "коллеге" померятся силами, но тот оказался. Тогда старший начал оскорблять младшего, а тот в ответ полез на него с кулаками. Первый же удар оказался смертельным: 40-летний военный упал и ударился затылком об асфальт.

"Мужчине причинена сочетанная травма тела, в том числе переломы костей свода и основания черепа", - сообщили в региональном Следственном комитете.

По факту гибели бывшего десантника было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемый свою вину признал и сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.