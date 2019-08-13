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Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

16:48
  • вторник
  • 13 августа 2019

Инцидент произошел над Балтикой

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу. Это произошло в небе над Балтикой.

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Маневр не позволили сделать два Су-27 морской авиации Балтфлота – истребители оттеснили натовские воздушные суда, пишет "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Россия-24".

Накануне два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

При этом полеты российской дальней авиации всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

На прошлой неделе российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 кружили над Тихим океаном порядка 13 часов:

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