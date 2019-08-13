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Родной сын крупно подставил Порошенко

17:23
  • вторник
  • 13 августа 2019

Экс-президент не может навести порядок в собственной семье

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил рассказал, что в быту общается на русском языке.

В интервью журналистам 18-летний молодой человек признался в любви к украинской мове на языке "врага".

"Репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я все-таки пытался (перейти на украинский язык – прим. ред.)", - рассказал Порошенко-младший.

Украинские националисты подняли на смех Петра Порошенко после рассказов Михаила, пишет интернет-портал "Дни.ру". Находясь на президентском посту, экс-глава государства проводил политику украинизации и преследования русского языка. А по факту не справился с поставленной задачей даже внутри собственной семьи.

Ранее стало известно, что дети Петра Порошенко – Михаил, Александра и Евгения – пришли поддержать отца, когда тот приехал на допрос в Государственное бюро расследований.

Видео: выходящего с допроса Порошенко закидали яйцами

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