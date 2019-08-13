Новый парк и вело-пешеходный маршрут: как благоустраивают Капотню

Мэр Сергей Собянин побывал в Капотне и пообщался с местными жителями

Столичный район Капотня, который долгие годы был оторван от города и славился плохой экологией, обретает новое лицо. На юго-востоке мегаполиса реализуется проект комплексного благоустройства территории, передает "ТВ Центр".

На набережной Москвы-реки ликвидированы незаконные постройки, создается новый парк, который образует общую зеленую зону с соседним районом Марьино. Длина единого вело-пешеходного маршрута составит 10 километров. На берегу будут оборудованы смотровые площадки и спуски к воде.

В Капотне заменят все остановки общественного транспорта, там будет бесплатный Wi-Fi и розетки для подзарядки гаджетов. В жилой зоне расширят тротуары - они станут более удобными и безопасными для пешеходов. Появятся новые мачты освещения, детские площадки и газоны.

Во вторник с ходом работ по благоустройству ознакомился Сергей Собянин. В беседе с местными жителями мэр пообещал, что формирование парковой зоны будет завершено уже в начале сентября.

"Помните, как я к вам приезжал, мне просто обидно стало за Капотню. Потому что, казалось, что самый тяжелый с точки зрения экологии район и с точки зрения благоустройства очень слабый. Набережная рядом есть, она убитая совершенно была. Сейчас, как я и обещал, делаем связку парка 850-летия Москвы и набережной Капотни", - рассказал Собянин.