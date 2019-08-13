Зарегистрированные кандидаты в Мосгордуму ведут работу с избирателями

В ходе встреч с москвичами удается решить многие насущные проблемы

У Центризбиркома есть серьезные претензии к работе ряда окружных комиссий, но возможные ошибки не отменяют их решений в целом. Об этом заявила во вторник глава ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов в депутаты Мосгордумы. Четверым из них сегодня было рекомендовано отказать. Ну а зарегистрированные претенденты ведут работу с избирателями.

Все предложения избирателей волонтёры штаба Анастасии Татуловой детально фиксируют. Кандидат в это время общается с жителями. Вопросов много, передает "ТВ Центр". Просят помочь установить шлагбаум во дворе. Проверить работу хостела по соседству или разобраться, почему так часто не работает лифт.

У кандидатов сейчас много работы. До выборов в Мосгордуму осталось меньше месяца. Конкуренция серьезная. Кандидатов – 233. Мест в региональном парламенте всего 45.

"Деятельность моя как кандидата тоже требует огромного вовлечения. Я просто стала меньше спать и еще быстрее бегать", - говорит кандидат в депутаты Московской городской думы по 17 избирательному округу, самовыдвиженец Анастасия Татулова.

Предвыборная гонка – процесс серьезный. В Мосгордуму баллотируются кандидаты от партий и самовыдвиженцы. Общественные деятели, спортсмены, бизнесмены, журналисты. Каждому есть что предложить избирателям.

Телеведущий Роман Бабаян все свободное время проводит в штабе или общаясь с москвичами. На выборы Бабаян идет в пятом избирательном округе: Филёвский парк, Хорошево - Мнёвники и часть района Щукино.

Проблема, на которую жалуются Бабаяну москвичи – шум. В столице принят закон "О тишине". Кандидат считает, что нужно еще и соглашение городских властей с региональным главком МВД. Так, по мнению Бабаяна, будет эффективнее бороться с нарушителями. Это лишь один из пунктов его предвыборной программы.

"Мы огромное количество людей обошли и попытались все это дело аккумулировать. Основные вещи попробовали сместить в единую программу", - рассказал Бабаян.

Плохая погода кандидатам для встреч с избирателями не помеха. Спортивная площадка в Северном Бутове. Это 33-й избирательный округ. Здесь баллотируется Людмила Гусева. Общий язык с любителями активного отдыха нашла быстро. Признается – утро начинается с зарядки, а вечером обязательно прогулка перед сном.

Самовыдвиженцы признаются - им сейчас проще общаться с избирателями. Позади сбор подписей, а это живой диалог. К процессу кандидаты подошли максимально ответственно. Многие лично ходили по району с подписными листами.

"Мы проверяли каждую подпись. Мы внимательно смотрели, чтобы избежать ошибок. Не допустить невнимательного отношения и к человеку. Возможно, кто-то хотел подписать за своих близких. Мы должны были исключить всякую возможность, и у нас не было права на ошибку", - рассказала Людмила Гусева.

Время изучить предвыборные программы кандидатов и задать им интересующие вопросы у москвичей еще есть. Претенденты на кресла депутатов регионального парламента открыты к диалогу. Ведь в конечном итоге именно избиратель 8 сентября сделает свой выбор.

Матвей Шестаков, Юлия Стёпина, "ТВ Центр".