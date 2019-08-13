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США отложили введение пошлин на товары из Китая

18:13
  • вторник
  • 13 августа 2019

Вашингтон откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары

Вашингтон сократил список китайских товаров, на которые с 1 сентября будет введена 10-процентная пошлина. Об этом сообщается в пресс-релизе Торгового представительства США.

Исключение касается компьютеров и смартфонов, детских игрушек, некоторых видов обуви и одежды, а также отдельных продуктов питания. На эти товары, импортируемые из Китая, также будут введены пошлины, но позже - с 15 декабря, передает "ТВ Центр".

А во вторник в США вступил в силу запрет на закупку и использование продукции китайских компаний Huawei и ZTE, а также их "дочек". В чёрный список их внесли ещё в мае. А причиной тому стало то, что эти компании были якобы вовлечены в деятельность, которая противоречит интересам национальной безопасности.

Однако в Китае считают, что США таким образом просто пытаются освободить рынок технологий от конкурентов. Пока запрет на закупку и использование продукции китайских компаний касается только государственных учреждений США. Правда, в течение двух лет их руководители могут однократно нарушить это ограничение. Но такой шаг придётся обосновать перед Конгрессом.

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