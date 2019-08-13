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Экс-король Малайзии уже подыскал замену Оксане Воеводиной

18:48
  • вторник
  • 13 августа 2019

Вскрылись неожиданные подробности отношений "Мисс Москва" и Мухаммада V

Близкие экс-короля Малайзии Мухаммада V подыскали ему новую жену.
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Родственники изначально были против женитьбы монарха на "Мисс Москва-2015" Оксане Воеводиной, поскольку по малазийским традициям король должен найти жену из своего круга.  

"Оксана была неправильным выбором во всех смыслах этого слова", - заявил источник издания Daily Mail.

В то же время СМИ не исключают, что развод Мухаммада был вынужденным, поскольку брак не одобрили на родине экс-короля. Вполне возможно, что пара сохранила свои отношения, но подчинилась жестокой системе, пишет Woman.ru

Брак между Мухаммадом и Оксаной продержался девять месяцев и был расторгнут 1 июля 2019 года. За это время неоднократно появлялись новости об их разводе.  В мае у пары родился первенец – сын Леон. Однако адвокат монарха не исключает, что ребенок мог быть зачат другим мужчиной.

В свою очередь Воеводина сообщения о разводе никак не комментирует и вместе с сыном находится в России.

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