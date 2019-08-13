Москва зеркально ответила на высылку российского дипломата с Украины

Сотрудник генконсульства во Львове ранее был объявлен persona non grata на Украине

В МИД России симметрично отреагировали на высылку российского дипломата украинскими властями. Москва объявила persona non grata сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.

"Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata", - приводит "Интерфакс" заявление российского внешнеполитического ведомства.

Ранее украинские спецслужбы выяснили, что сотрудник генконсульства во Львове якобы получал некие данные от местного жителя, который, по версии Киева, был завербован Москвой в 2014 году.

Уточняется, что российский дипломат уже покинул страну.