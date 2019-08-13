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Принцы Гарри и Уильям решили наладить отношения с сестрой

19:41
  • вторник
  • 13 августа 2019

Члены монаршей семьи хотят забыть старые обиды

Принцы британской короны Гарри и Уильям решили возобновить общение со сводной сестрой Лорой Лопес.

Все трое решили оставить в прошлом детские обиды и выстроить здоровые семейные отношения. Более того, сыновья покойной принцессы Дианы хотят, чтобы Лора стала близкой тетей их детям, пишут британские СМИ.

Лора Лопес – дочь второй жены принца Чарльза Камиллы Паркер Боулз от первого брака. Сводной сестре принцев сейчас 41 год, она замужем за Гарри Лопесом, воспитывает троих детей и работает куратором искусства.

Отношения принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз начались в 70-е годы, не прекращались, когда оба были в браке (Чарльз с принцессой Дианой, а Камилла с офицером Эндрю Паркером-Боулзом) и были оформлены только в 2005 году, спустя восемь лет после гибели Дианы. В первом браке у Камиллы родились двое детей - сын Том и дочь Лора. В браке с Чарльзом детей нет.

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