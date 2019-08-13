Принцы Гарри и Уильям решили наладить отношения с сестрой

Члены монаршей семьи хотят забыть старые обиды
Принцы британской короны Гарри и Уильям решили возобновить общение со сводной сестрой Лорой Лопес.
Все трое решили оставить в прошлом детские обиды и выстроить здоровые семейные отношения. Более того, сыновья покойной принцессы Дианы хотят, чтобы Лора стала близкой тетей их детям, пишут британские СМИ.
Лора Лопес – дочь второй жены принца Чарльза Камиллы Паркер Боулз от первого брака. Сводной сестре принцев сейчас 41 год, она замужем за Гарри Лопесом, воспитывает троих детей и работает куратором искусства.
Отношения принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз начались в 70-е годы, не прекращались, когда оба были в браке (Чарльз с принцессой Дианой, а Камилла с офицером Эндрю Паркером-Боулзом) и были оформлены только в 2005 году, спустя восемь лет после гибели Дианы. В первом браке у Камиллы родились двое детей - сын Том и дочь Лора. В браке с Чарльзом детей нет.
- Названа причина крупной ссоры между Меган Маркл и Кейт Миддлтон
- Выдающиеся способности Маркл вызвали зависть у Миддлтон
- Беззубый принц Джордж очаровал народ
- "Ноги - убийцы": британцы сошли с ума из-за Кейт Миддлтон в мини-шортах
- "Что случилось с Гарри?" Брак с Меган Маркл изменил принца до неузнаваемости