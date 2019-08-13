ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин проинспектировал строительство "Тавриды"

22:11
  • вторник
  • 13 августа 2019

Строители заверили Путина, что трассу "Таврида" откроют в срок

Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года. Как идут работы, президент - он в эти дни на полуострове - обсудил с руководителями  строительной компании. До этого Владимир Путин пролетел практически над всей трассой и остался доволен увиденным.

Путин оценил работу крымских властей
Киев в бешенстве от визита Путина в Крым

Готовность 74%. Крупнейший проект - дорога от Керчи до Севастополя в объезд крупных городов – станет основой будущей транспортной системы полуострова. Работу на стратегическом объекте для Крыма президент обсудил со строителями трассы, передает "ТВ Центр".

В сентябре начнется укладка последнего слоя асфальта на первых четырех этапах трассы. К декабрю закончится работа на нижних слоях самых сложных участков 5 и 6 этапа – это объезд Симферополя. Движение при этом останавливать не будут.

Работы ведутся круглосуточно на всем протяжении трассы. Такой масштабный объект позволил создать в регионе более тысячи рабочих мест. Темпы строительства фантастические, но и запрос высокий. Автомобильный поток растет с каждым годом. Очередной транспортный рекорд зафиксировали накануне. За сутки по Крымскому мосту проехали почти 36 тысяч машин.

Пока задействованы две полосы от Керчи до Симферополя. Дорога работает в тестовом режиме. Но уже в декабре 2020 года автомобилисты поедут по четырем полосам. А весь путь длиной 250 километров займет чуть больше двух часов.

При этом строители дают гарантию - 4 года только на дорожное полотно. Ну а капитальный ремонт потребуется не раньше, чем через четверть века. Новая асфальтобетонная смесь идеально подходит под климатические условия региона и легко выдержит рекордную для полуострова туристическую нагрузку.

Никита Васильев, "ТВ Центр", республика Крым.

Новости по теме
Дорожное строительство в Крыму
Дорожное строительство в Крыму
Владимир Путин встретился с гендиректором АО "ВАД" Валерием Абрамовым (слева) и первым замдиректора компании Виктором Переваловым
Владимир Путин встретился с гендиректором АО "ВАД" Валерием Абрамовым (слева) и первым замдиректора компании Виктором Переваловым
Крымский мост
Крымский мост
Дорожное строительство в Крыму
Дорожное строительство в Крыму
Строительство трассы "Таврида" в Крыму
Строительство трассы "Таврида" в Крыму
Строительство трассы "Таврида" в Крыму
Строительство трассы "Таврида" в Крыму
Крымский мост
Крымский мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.