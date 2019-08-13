Путин проинспектировал строительство "Тавриды"

Строители заверили Путина, что трассу "Таврида" откроют в срок

Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года. Как идут работы, президент - он в эти дни на полуострове - обсудил с руководителями строительной компании. До этого Владимир Путин пролетел практически над всей трассой и остался доволен увиденным.

Готовность 74%. Крупнейший проект - дорога от Керчи до Севастополя в объезд крупных городов – станет основой будущей транспортной системы полуострова. Работу на стратегическом объекте для Крыма президент обсудил со строителями трассы, передает "ТВ Центр".

В сентябре начнется укладка последнего слоя асфальта на первых четырех этапах трассы. К декабрю закончится работа на нижних слоях самых сложных участков 5 и 6 этапа – это объезд Симферополя. Движение при этом останавливать не будут.

Работы ведутся круглосуточно на всем протяжении трассы. Такой масштабный объект позволил создать в регионе более тысячи рабочих мест. Темпы строительства фантастические, но и запрос высокий. Автомобильный поток растет с каждым годом. Очередной транспортный рекорд зафиксировали накануне. За сутки по Крымскому мосту проехали почти 36 тысяч машин.

Пока задействованы две полосы от Керчи до Симферополя. Дорога работает в тестовом режиме. Но уже в декабре 2020 года автомобилисты поедут по четырем полосам. А весь путь длиной 250 километров займет чуть больше двух часов.

При этом строители дают гарантию - 4 года только на дорожное полотно. Ну а капитальный ремонт потребуется не раньше, чем через четверть века. Новая асфальтобетонная смесь идеально подходит под климатические условия региона и легко выдержит рекордную для полуострова туристическую нагрузку.

Никита Васильев, "ТВ Центр", республика Крым.