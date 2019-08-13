ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как преображается район Теплый стан благодаря программе "Мой район"

22:23
  • вторник
  • 13 августа 2019

Жители довольны изменениями

В столице реализуется программа по созданию комфортной городской среды. Она называется "Мой район". Смысл в том, чтобы в каждом уголке города - в центре и на окраинах - условия жизни были примерно одинаковыми. Чтобы в любом квартале можно было получать достойное образование и заниматься спортом, гулять в парках и посещать вернисажи.

Свое название район получил от двух деревень - Нижние и Верхние Тёплые Станы. В начале 17 века здесь жили крестьяне, рядом находились постоялые дворы для проезжих. Деревни на этом месте были еще каких-то полвека назад. Об этом хорошо помнит Галина Новикова: на ее глазах Тёплый стан превратился в современный благоустроенный район.

"Не было дорог хороших, а сейчас отлично.  Развивается все, и прекрасно, есть где погулять", - рассказала она.

Эта площадка – совсем новая. Ее построили в этом году по просьбе местных жителей. Особая гордость - памп-трек для катания на самокатах. 180 новых дворов. В планах – комплексное благоустройство всего района. Особенность в том, что детские площадки и зоны отдыха интегрируются в пешеходные маршруты. Галина Юхнова вспоминает: еще недавно здесь был пустырь с протоптанной тропинкой, но привести двор в порядок  на сайте "Активный гражданин" попросили жители и  даже проект выбрали сами.

Когда  несколько лет назад в районе открылась станция метро "Тропарёво", дорожка через лес стала основным маршрутом для местных жителей. Вот только освещения не было.

"Написали на сайт mos.ru, чтобы нам благоустроили дорожку. Теперь и мамы гуляют, и мы ходим на работу, пользуемся этой дорогой, освещение есть – здорово!" – говорит Татьяна Юрина.

Теперь гулять в лесу можно в любое время суток. Богатая природа всегда была гордостью Тёплого стана. Десятки видов растений, животных и насекомых, многие из которых  - в Красной книге Москвы. Сложно поверить, что все это удалось сохранить в мегаполисе: леса, луга, речки и ручьи - с многовековой историей. Здесь обнаружили следы древних поселений еще 12 века. Ландшафтный парк "Тёплый стан" занимает почти половину площади всего района.

Лодочная станция, лежаки, две сцены, детские городки и тренажёры, площадка для пляжного волейбола, известная на всю Москву. Новые центры спорта и искусств, детские сады и школы. Скоро откроется  станция метро "Улица генерала Тюленева", а вокруг - еще больше народных парков. Все, что хотели сами жители.

Полина Кастрицкая, Михаил Бахтияров, Станислав Чубин, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

Новости по теме
Детская площадка
Детская площадка
Микрорайон
Микрорайон
Детская площадка
Детская площадка
Озеро в парке
Озеро в парке
Детская площадка
Детская площадка
Лесо-парк
Лесо-парк
Район Теплый стан
Район Теплый стан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.