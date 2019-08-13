Как преображается район Теплый стан благодаря программе "Мой район"

Жители довольны изменениями

В столице реализуется программа по созданию комфортной городской среды. Она называется "Мой район". Смысл в том, чтобы в каждом уголке города - в центре и на окраинах - условия жизни были примерно одинаковыми. Чтобы в любом квартале можно было получать достойное образование и заниматься спортом, гулять в парках и посещать вернисажи.

Свое название район получил от двух деревень - Нижние и Верхние Тёплые Станы. В начале 17 века здесь жили крестьяне, рядом находились постоялые дворы для проезжих. Деревни на этом месте были еще каких-то полвека назад. Об этом хорошо помнит Галина Новикова: на ее глазах Тёплый стан превратился в современный благоустроенный район.

"Не было дорог хороших, а сейчас отлично. Развивается все, и прекрасно, есть где погулять", - рассказала она.

Эта площадка – совсем новая. Ее построили в этом году по просьбе местных жителей. Особая гордость - памп-трек для катания на самокатах. 180 новых дворов. В планах – комплексное благоустройство всего района. Особенность в том, что детские площадки и зоны отдыха интегрируются в пешеходные маршруты. Галина Юхнова вспоминает: еще недавно здесь был пустырь с протоптанной тропинкой, но привести двор в порядок на сайте "Активный гражданин" попросили жители и даже проект выбрали сами.

Когда несколько лет назад в районе открылась станция метро "Тропарёво", дорожка через лес стала основным маршрутом для местных жителей. Вот только освещения не было.

"Написали на сайт mos.ru, чтобы нам благоустроили дорожку. Теперь и мамы гуляют, и мы ходим на работу, пользуемся этой дорогой, освещение есть – здорово!" – говорит Татьяна Юрина.

Теперь гулять в лесу можно в любое время суток. Богатая природа всегда была гордостью Тёплого стана. Десятки видов растений, животных и насекомых, многие из которых - в Красной книге Москвы. Сложно поверить, что все это удалось сохранить в мегаполисе: леса, луга, речки и ручьи - с многовековой историей. Здесь обнаружили следы древних поселений еще 12 века. Ландшафтный парк "Тёплый стан" занимает почти половину площади всего района.

Лодочная станция, лежаки, две сцены, детские городки и тренажёры, площадка для пляжного волейбола, известная на всю Москву. Новые центры спорта и искусств, детские сады и школы. Скоро откроется станция метро "Улица генерала Тюленева", а вокруг - еще больше народных парков. Все, что хотели сами жители.

Полина Кастрицкая, Михаил Бахтияров, Станислав Чубин, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".