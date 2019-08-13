Что ждет Доминго после сексуального скандала

Ситуация получается классическая: слово обвинителей - против слова обвиняемого

Пласидо Доминго оказался в центре сексуального скандала. Сразу 9 женщин обвинили 78-летнего певца в домогательствах. По словам потерпевших, 30 лет назад король оперы якобы принуждал их к интимной связи. Правда, ни одна из заявительниц так и не предоставила реальных доказательств вины Доминго. Сам же он всё отрицает и настаивает, что всегда вступал в какие-либо отношения только по обоюдному согласию.

Подробнее – в репортаже Ольги Оксенич