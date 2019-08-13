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В НАТО нелепо оправдались за инцидент с самолетом Шойгу

20:29
  • вторник
  • 13 августа 2019

Истребитель альянса отогнали российские Су-27

Североатлантический альянс не знал, кто находится на борту самолета, к которому подлетел истребитель F-18.

Самолет НАТО поднимался в воздух только для того, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса. После завершения операции F-18 вернулся на базу.

"НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета", - сообщили ТАСС в пресс-службе военно-политического блока.

Ранее стало известно, что истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу, но его перехватили два Су-27 морской авиации Балтфлота.

Видео: Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

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