В НАТО нелепо оправдались за инцидент с самолетом Шойгу

Истребитель альянса отогнали российские Су-27

Североатлантический альянс не знал, кто находится на борту самолета, к которому подлетел истребитель F-18.

Самолет НАТО поднимался в воздух только для того, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса. После завершения операции F-18 вернулся на базу.

"НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета", - сообщили ТАСС в пресс-службе военно-политического блока.

Ранее стало известно, что истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу, но его перехватили два Су-27 морской авиации Балтфлота.

Видео: Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу