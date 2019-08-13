Собянин оценил ход работ по благоустройству района Капотня

На набережной Москвы-реки создается новый парк

Столичный район Капотня, который долгие годы был оторван от города и славился плохой экологией, обретает новое лицо. На юго-востоке мегаполиса реализуется проект комплексного благоустройства территории. На набережной Москвы-реки создается новый парк, который образует общую зеленую зону с соседним районом Марьино. В жилой зоне расширят тротуары - они станут более удобными и безопасными для пешеходов. Появятся новые мачты освещения, детские площадки и газоны.

Комплексное благоустройство - это ремонт всего и сразу. Как в квартире, если одновременно взяться белить потолки, выравнивать стены, заново стелить пол. Чего капотнинцам не занимать - так это терпения. Во имя результата они закрывают глаза на строительный шум, пыль, перекопанные дороги. Строительные бригады торопятся закончить в срок. Начиная с весны. Когда план работ обретает законченные формы, жители охотно делятся впечатлениями, передает "ТВ Центр".

Соседство с Московским нефтеперерабатывающим заводом и ТЭЦ сделало Капотню депрессивной точкой на карте мегаполиса. "Жителям, скорее всего, обидно, что здесь находится такой объект, и приходится жить с этими вредными факторами. Думаю, что хотя бы преобразив внешний вид самого района, это все равно согреет душу жителей", - рассказал Максим Кержин.

И уже согревает. Долгожданное внимание не только к месту проживания, но и качеству общественных пространств в Капотне оценили. Плохое освещение, неухоженная территория, устаревшие лавочки и детские городки, хаотичная парковка - уже в прошлом.

"Помните, как я к вам приезжал, мне просто обидно стало за Капотню. Потому что казалось, что самый тяжелый с точки зрения экологии район и с точки зрения благоустройства очень слабый. Набережная рядом есть, она убитая совершенно была. Сейчас, как я и обещал, делаем связку парка 850-летия Москвы и набережной Капотни", - рассказал Собянин.

Комфортная городская среда шагнула во дворы, не обошла вниманием дороги и особенно берег Москвы-реки. Набережная не только ухожена, она насыщена активностями. Гулять с детьми, кататься на велосипедах, устраивать пикник, наслаждаться панорамным видом на Братеевскую пойму. Капотнинский парк - естественное продолжение парка 850-летия Москвы. К началу учебного года обещают со всем управиться.

Парк на Самаркандском бульваре ведёт к строящейся станции метро Некрасовской ветки. Когда высадят деревья и кустарники, закончат с "грязными" строительно-монтажными работами, район станет еще уютнее.

Анастасия Мартынова, Александр Савин, Юрий Петров, "ТВ Центр".