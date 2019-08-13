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Титулованного бодибилдера задержали в Москве

21:11
  • вторник
  • 13 августа 2019

Он попался на распространении запрещенных препаратов

В Москве задержали 29-летнего бодибилдера-чемпиона Дениса Филиппова за распространение запрещенный препаратов.

Как сообщает "Московский комсомолец", спортсмен распространял анаболические стероиды – препараты, запрещенные к свободной продаже. 12 августа он по традиции встретился со знакомым, чтобы передать товар, однако его задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.

Денис Филиппов является вице-чемпионом Москвы, чемпионом Московской области, а также многократным победителем региональных соревнований по бодибилдингу. Также спортсмен работал тренером.   

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