Титулованного бодибилдера задержали в Москве

Он попался на распространении запрещенных препаратов

В Москве задержали 29-летнего бодибилдера-чемпиона Дениса Филиппова за распространение запрещенный препаратов.

Как сообщает "Московский комсомолец", спортсмен распространял анаболические стероиды – препараты, запрещенные к свободной продаже. 12 августа он по традиции встретился со знакомым, чтобы передать товар, однако его задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.

Денис Филиппов является вице-чемпионом Москвы, чемпионом Московской области, а также многократным победителем региональных соревнований по бодибилдингу. Также спортсмен работал тренером.