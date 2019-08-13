63-летняя Долина в мини-шортах оголила загорелые ноги

Певица берет пример с коллеги - Аллы Пугачевой

Российская певица Лариса Долина не часто появляется на публике, она не так давно потеряла двух близких друзей – актера Алексея Булдакова и певицу Юлию Началову.

Это лето артистка решила провести в США в окружении своей семьи. Певица заметно похудела за последнее время и сменила стиль в одежде на более молодежный: теперь в ее гардеробе есть короткие джинсовые шорты и поясные сумки.

Как раз на днях в Сети появилась фотография, как певица гуляет с подросшей внучкой Александрой по Нью-Йорку, передает teleprogramma.pro. Долина похвасталась перед подписчиками стройными и загорелыми ногами.

Две недели назад стройными ногами порадовала подписчиков Алла Пугачева. За последнее время Примадонна тоже заметно постройнела и, несмотря на возраст, может позволить себе оголять ноги на публике.