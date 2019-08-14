Ожирение и неврозы: врачи высказались об опасности четырехдневной рабочей недели

День безделья несет в себе скрытые угрозы

Врачи скептически отнеслись к идее перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю. Они опасаются, что в стране может увеличиться число граждан, страдающих от ожирения и невротических расстройств.

"В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением", - сказала РИА Новости врач-терапевт Елена Тихомирова по поводу сокращения рабочей недели.

По ее мнению, у человека, который любит свою работу, лишний выходной может вызвать страхи, фобии и неврозы.

Врач-психиатр, психотерапевт Лев Пережогин считает, что день безделья ударит по гражданам, которые занимаются тяжелым физическим неквалифицированным трудом. Ведь их зарплата зависит не столько от качества работы, сколько от количества отработанных часов.

Пережогин также сказал, что четырехдневная рабочая неделя способна выявить истинные отношения между супругами, поскольку им придется дольше проводить время вместе. Хорошо это или плохо, зависит от каждого конкретного случая. "Представьте себе ситуацию: у вас появился лишний выходной и у вашего мужа, если вы любите друг друга, для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения", - заявил врач.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила сократить рабочую неделю до четырех рабочих дней. В Минтруде на это ответили, что Трудовой кодекс не запрещает организациям уменьшать количество рабочих дней и часов. По мнению некоторых экономистов, четырехдневная рабочая неделя снизит эффективность и результативность труда.

Напомним, россияне в среднем трудятся по 40 часов в неделю. В Исландии, Швеции, Финляндии и некоторых других странах работают по 36 часов, в Норвегии и Дании – по 33, а в Нидерландах - всего по 30 часов.

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