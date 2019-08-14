"Мадмуазель": Путин засмущал юную балерину, поцеловав ей руку

Президент встретился с юными танцорами

Владимир Путин посетил международный фестиваль оперы и балета в музее заповеднике Херсонес Таврический. На новой сцене – "Спартак" в исполнении новосибирского театра. В главных ролях – звезды мировой величины, в том числе лауреат международных конкурсов Сергей Полунин. Накануне он стал исполняющим обязанности ректора Севастопольской Академии хореографии, передает "ТВ Центр".

"Вы такой востребованный артист, модный сегодня, я бы сказал нарасхват, и будете здесь сидеть и работать с детьми?" - спросил Путин у Полунина.

"Дети - это самое большое счастье, я считаю!" - ответил президенту артист.

Академия хореографии - часть будущего культурно-образовательного комплекса. Строительство начнется в ближайшее время. Учится у настоящих мастеров будут дети со всего Крыма.

Первые результаты работы училища можно будет увидеть уже в конце года. Это будет небольшой выпускной спектакль, который позволит детям полностью погрузиться в театральную среду.

В ходе осмотра академии Путин провел встречу с детьми, которые прошли отбор в училище. Всего на встрече с президентом побывало 20 учеников в возрасте 6-7 лет. Дети попросили автограф у Владимира Путина. Но руководители училища уверены – совсем скоро эти малыши и сами будут отбиваться от поклонников. Первый реверанс они уже получили, от президента.

На прощание президент опустился на колено перед одной из юных балерин и поцеловал ей руку. "Мадмуазель", - обратился Путин к девочке. На это она засмущалась и широко улыбнулась в ответ.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.