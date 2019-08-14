Хабаровск готовится к пику паводка

Спасатели круглосуточно дежурят у затопленных островов

Хабаровск переживает пик паводка. Уровень воды в Амуре стремительно приближается к критической отметке. Спасатели круглосуточно дежурят у затопленных островов, где остаются около 60 жителей, отказавшихся от эвакуации, передает "ТВ Центр".

За ситуацией следят с помощью беспилотников. В Хабаровский край прилетел глава МЧС Евгений Зиничев. Он провел оперативное совещание, заслушал доклады об обстановке в районах. Прогноз по паводку экстренно скорректирован с учетом подходящего к территории Дальнего Востока мощного тайфуна "Кроса".

В зону риска попадают более 100 населенных пунктов, наводнение может затронуть 18 тысяч человек. Ниже по течению в Комсомольск-на-Амуре спасатели доставили мобильные дамбы. В случае, если вода поднимется выше отметки в 7 метров, они защитят промышленные и социальные объекты.

"Мы в полном объеме владеем обстановкой, которая на водохранилище, по Бурее и по Зее. Поэтому дополнительных сбросов, дополнительного увеличения воды, которая может попасть в Амур и создать наиболее сложную ситуацию, нет и не будет, потому что заблаговременно контролируем и приток, и сброс", - сообщил заместитель министра МЧС Виктор Яцуценко.