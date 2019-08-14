"Их экономика оправится в ад": Трамп пригрозил Китаю

США могут выйти из Всемирной торговой организации

Дональд Трамп пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации. Такое заявление глава Белого дома сделал в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, передает "ТВ Центр".

Трамп обвинил ВТО в том, что там "годами давали привилегии таким странам как Китай и Индия, забывая при этом об интересах Америки". Промышленность Китая, по словам главы Белого дома, стала резко расти именно после вступления в организацию. При этом американский президент отметил, что Вашингтон и Пекин фактически находятся в состоянии торговой войны.

Однако, буквально за пару часов до этого он же заявил, что принял решение отложить до середины декабря введение 10% пошлин на некоторые китайские товары. После переговоров с Пекином у американского президента сложилось мнение, что у Китая есть некое выдающееся предложение для Штатов.

"Я не думаю, что они собираются ждать, когда во все это влезут демократы. Надеюсь, этого не произойдет, потому что тогда их экономика оправится в ад очень быстро. Мы делаем все, чтобы американские покупатели не пострадали перед рождественскими распродажами. Пока пошлины не оказали никакого негативного влияния. Наоборот нам удалось собрать с Китая около 60 миллиардов долларов", - заявил Трамп.

Между тем, по мнению американских СМИ, в торговом конфликте между США и Китаем, у Пекина есть серьезный козырь. КНР является крупнейшим кредитором американского правительства и владеет ценными бумагами Соединенных Штатов на общую сумму более одного триллиона долларов. Китай может устроить панику на рынке госдолга США, если решит избавится от части облигаций.