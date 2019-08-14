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Аэропорт Гонконга возобновил работу после двухдневной осады

09:21
  • среда
  • 14 августа 2019

Воздушная гавань была закрыта из-за тысяч протестующих

Аэропорт Гонконга возобновил работу в штатном режиме. По данным СМИ, большинство протестующих покинули здание. Произошло это после того, как полиция применила против них перцовый газ и резиновые дубинки, передает "ТВ Центр".

Самая загруженная в мире воздушная гавань двое суток не могла вернуться к нормальной работе из-за тысяч протестующих, которые захватили залы прилёта и вылета. С помощью спецсредств силовикам в буквальном смысле пришлось отбивать у разъярённой толпы двух человек, взятых в заложники.

Активисты увидели в них агентов материкового Китая, работающих под прикрытием. Один из двух мужчин нуждался в срочной медицинской помощи. Однако демонстранты отказались пропустить к нему врачей и вступили в схватку с полицией.

Протесты в Гонконге начались 10 недель назад из-за поправок к закону об экстрадиции и продолжают только нарастать. Во вторник масла в огонь подлили из-за океана. Дональд Трамп заявил: по данным американской разведки, Пекин стягивает войска к границе с Гонконгом.

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