В Сирии волонтеры организовали праздник для детей погибших военнослужащих

У многих малышей тяжелая психологическая травма

Власти провинции Эль-Кунейтра при содействии волонтеров организовали праздник для детей сирийских военнослужащих, погибших во время боевых действий. У многих малышей тяжелая психологическая травма, часто они замыкаются в себе и не идут на контакт. Сотрудники фонда "Сердце Сирии" оказывают детям психологическую и медицинскую помощь, а также организуют материальную поддержку для их семей.

Подробности в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.