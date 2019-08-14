ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сирии волонтеры организовали праздник для детей погибших военнослужащих

09:33
  • среда
  • 14 августа 2019

У многих малышей тяжелая психологическая травма

Власти провинции Эль-Кунейтра при содействии волонтеров организовали праздник для детей сирийских военнослужащих, погибших во время боевых действий. У многих малышей тяжелая психологическая травма, часто они замыкаются в себе и не идут на контакт. Сотрудники фонда "Сердце Сирии" оказывают детям психологическую и медицинскую помощь, а также организуют материальную поддержку для их семей.

Подробности в репортаже корреспондента "ТВ Центра"  Алексея Платонова.

Новости по теме
Сирийские дети
Сирийские дети
Волонтеры в Сирии
Волонтеры в Сирии
Сирийские дети
Сирийские дети
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.