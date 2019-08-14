ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Историческая победа: "Краснодар" выбил "Порту" из Лиги чемпионов

09:44
  • среда
  • 14 августа 2019

Матч завершился со счетом 3:2

Футбольный клуб "Краснодар" преподнес подарок всем российским болельщикам. Кубанский клуб выиграл в гостях у "Порту" со счетом 3:2, и вышел в плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, передает "ТВ Центр".

Борьба на поле была очень напряженной, плюс местную команду поддерживали 40 тысяч человек на трибунах. Однако краснодарцы уже в первом тайме сумели забить три мяча, португальцам пришлось отыгрываться во втором. Теперь только греческий "Олимпиакос" отделяет "Краснодар" от первого в его истории участия в групповом этапе главного европейского футбольного турнира.

Главное сегодня
Футбольный клуб "Краснодар"
Футбольный клуб "Краснодар"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.