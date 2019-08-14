Историческая победа: "Краснодар" выбил "Порту" из Лиги чемпионов

Матч завершился со счетом 3:2

Футбольный клуб "Краснодар" преподнес подарок всем российским болельщикам. Кубанский клуб выиграл в гостях у "Порту" со счетом 3:2, и вышел в плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, передает "ТВ Центр".

Борьба на поле была очень напряженной, плюс местную команду поддерживали 40 тысяч человек на трибунах. Однако краснодарцы уже в первом тайме сумели забить три мяча, португальцам пришлось отыгрываться во втором. Теперь только греческий "Олимпиакос" отделяет "Краснодар" от первого в его истории участия в групповом этапе главного европейского футбольного турнира.