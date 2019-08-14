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Россиян заставят сдать в утиль старые авто

08:32
  • среда
  • 14 августа 2019

Предельный возраст машин пока не уточнили

Старые машины россиянам придется сдать в утиль - если пройдет разработанное в Госдуме предложение. Парламентский комитет по промышленности считает, что надо запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста. Соответствующее письмо уже направлено в Министерство промышленности и торговли и Министерство транспорта, сообщает "Коммерсант".

Каков тот самый "предельный возраст", пока не уточняется. Непонятно также, идет ли речь только о коммерческом транспорте, или обо всех машинах. Как подсчитали в ГИБДД, в России сегодня 60,5 миллиона транспортных средств. Из них 21 миллион - это автомобили старше 15 лет, еще 10 миллионов - старше десяти лет.

Законодатели считают, что предложенная мера должна стимулировать покупку новых транспортных средств. Однако далеко не все готовы поддержать это начинание. Так, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук отметил, что средний возраст автопарка в стране 13 лет. "Какие машины они хотят запретить? А что делать людям, которые не могу купить новый автомобиль?" — цитирует правозащитника Ura.ru.

Автоэксперт подчеркнул, что не существует статистики, связывающей возраст автомобиля с опасностью его для окружающих. И качество автомобилей старше 15 лет может быть лучше, чем новых - если за ними следить и вовремя обслуживать.

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