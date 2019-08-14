"Выглядит старше мужа": Кудрявцева шокировала снимком 29-летнего сына

Жан пришел на день рождения годовалой сестры

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева устроила вечеринку в гавайском стиле по случаю дня рождения дочери. Ее Машеньке, рожденной от 31-летнего хоккеиста Игоря Макарова, исполнился годик.

"Первый день рождения в жизни. Эта булочка перевернула мою жизнь. Люблю, люблю, люблю. Будь счастлива, наша с папой принцесса", - написала Кудрявцева в Instagram. Она выложила несколько ярких фотографий с вечеринки. На одной из них малютка в белом платье позирует рядом с тортом, на вершине которого сидит съедобный заяц. На другом снимке телеведущая, стоя по пояс в бассейне, целует именинницу в пяточку. А вот Маша смотрит на огромные мыльные пузыри, взмывающие в небо.

Однако наибольший интерес у интернет-пользователей вызвала фотография, на которой запечатлены Маша и ее 29-летний брат Жан. Это сын Кудрявцевой от первого брака с Сергеем Ленюком - барабанщиком из группы "Ласковый май". "Сын и Дочь", - подписала снимок телеведущая.

Некоторые подписчики, обманутые красотой и моложавостью телеведущей, удивились, что у нее такой взрослый сын. Некоторые посчитали, будто он выглядит старше Игоря Макарова.

- Да ладно... я в шоке!

- У нее сын старше мужа.

- Я подумала, что это Стас Михайлов.

- Ого! Лера, ты счастливая!

- Сын ваша копия.

- Вы моложе сына выглядите.

- Лера, сын мулат или загорелый такой?

Напомним, Кудрявцева была замужем трижды. С хоккеистом Макаровым они поженились в 2013 году.