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Постпред России при ООН поставил на место британцев

09:03
  • среда
  • 14 августа 2019

Представители Лондона пользуются устаревшими данными

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс получила достойный ответ на свою обличающую речь. Представитель Лондона на заседании Совбеза пыталась убедить присутствующих, что украинские граждане, проживающие в Крыму, но не получившие российских паспортов, находятся в бедственном положении. Пирс указывала на необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права.

Такую реплику не мог оставить без ответа и.о.постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Дипломат напомнил, что о международном гуманитарном праве принято говорить в случае войны. А на территории России военных действия не ведется. Что касается положения жителей Крыма, то сведения, которыми пользуется британский представитель, видимо, очень давно устарели. А война идет - но на Украине, и госпожа Пирс почему-то не вспоминает о необходимости соблюдения гуманитарных норм со стороны ВСУ.

Британский постпред также рассказала со ссылкой на  миссию Международного комитета красного креста о голоде, с которым столкнулись жители Сирии. И тут также, по мнению Пирс, виновата Россия, пишет газета "Известия".

Российский дипломат в ответ отметил, что Москва ранее заявляла о голоде в ряде районов Сирии - но ни в Лондоне, ни в Вашингтоне на это никак не отреагировали. Причина такой реакции, скорее всего, в том, что основные очаги гуманитарной катастрофы располагаются на территории, которую контролируют силы НАТО - в частности, в лагере Эль-Рукбан. Дмитрий Полянский подчеркнул, что нормы международного гуманитарного права не должны становиться предметом манипуляций, передает РИА Новости.

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