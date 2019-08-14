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Как определить вкусное вино по цвету и запаху

09:47
  • среда
  • 14 августа 2019

Чтобы выбрать напиток, вам потребуется фонарик смартфона

Эксперты "Роскачества" рассказали, как распознать качественное вино по цвету, запаху и вкусу.
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"В первую очередь вино должно быть чистым и прозрачным по цвету. Даже насыщенные красные вина при взгляде на просвет должны быть прозрачными и "без посторонних включений", - цитирует ТАСС сообщение организации. 

Чтобы убедиться в чистоте вина, покупателю достаточно подсветить бутылку фонариком смартфона. Не должно быть ни хлопьев, ни липкого осадка, ни кристалликов насыщенного красного цвета - так называемого "винного камня", на который обычно закрывают глаза европейские сомелье.

Белое вино может быть слегка золотистым, в нем допустимы легкие зеленоватые или лимонные оттенки. Если белое сухое вино по цвету напоминает подсолнечное масло, то оно состарилось и окислилось.

Люди с хорошо развитым обонянием способны отличить хорошее вино от плохого по запаху. По словам знатоков, окисленное белое вино пахнет моченым яблоком, старым погребом иди подгнившей листвой, а негодное красное вино имеет аромат вареной свеклы.

Кроме того, плохое вино может пахнуть мокрым картоном. Этот аромат, напрочь перебивающий запах вина, дает вещество трихлоранизол, которое имеется в составе натуральной пробки. От этого запаха не застрахованы даже самые дорогие напитки. Именно по этой причине Англия, Германия и некоторые другие страны отказываются от корковых пробок в пользу, например, металлических.

Проблемные вина могут по запаху и вкусу напоминать уксус. Из-за высокого уровня летучих кислот и избытка оксида серы напиток вызывает неприятное жжение в горле. Такое вино специалисты не рекомендуют к употреблению.  

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