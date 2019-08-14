"Сумасшествие": в Крыму оценили решение Киева устроить морскую блокаду

Украинскому народу можно только посочувствовать

Украинскому народу можно только посочувствовать. Судя по всему, новая власть намерена продолжать начатую Петром Порошенко преступную политику в отношении Крыма. Так постпред региона при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал последнюю инициативу Киева.

Ранее стало известно, что Украина собирается полностью перекрыть заход во все порты Крыма иностранных и российских судов. Инициирует создание морского режимного района вокруг полуострова украинское государственное учреждение "Госгидрография".

Скорее всего, это снова пустые разговоры и попытка создать информационный повод. "У Украины на это нет ни сил, ни средств. Все это пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им лишь бы создавать информационный повод, чтобы о них говорили", - прокомментировал новость первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Парламентарий уверен, что попытка украинской власти устроить морскую блокаду Крыма обречена на провал, передает РИА Новости.