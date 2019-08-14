ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сумасшествие": в Крыму оценили решение Киева устроить морскую блокаду

09:29
  • среда
  • 14 августа 2019

Украинскому народу можно только посочувствовать

Украинскому народу можно только посочувствовать. Судя по всему, новая власть намерена продолжать начатую Петром Порошенко преступную политику в отношении Крыма. Так постпред региона при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал последнюю инициативу Киева.

Ранее стало известно, что Украина собирается полностью перекрыть заход во все порты Крыма иностранных и российских судов. Инициирует создание морского режимного района вокруг полуострова украинское государственное учреждение "Госгидрография".

Скорее всего, это снова пустые разговоры и попытка создать информационный повод. "У Украины на это нет ни сил, ни средств. Все это пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им лишь бы создавать информационный повод, чтобы о них говорили", - прокомментировал новость первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Парламентарий уверен, что попытка украинской власти устроить морскую блокаду Крыма обречена на провал, передает РИА Новости.

Новости по теме
Украинские туристы в Крыму
Украинские туристы в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.