Побеспокоивший Шойгу истребитель оказался испанским полицейским

Часть, которой принадлежит самолет, базируется в Литве

Истребитель F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу, принадлежит испанским ВВС. В настоящее время он входит в состав воздушной полиции НАТО, часть базируется в литовском Шяуляе.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором российский Су-27 отгоняет от самолета главы ведомства истребитель, напоминающий F/A-18 Hornet. Отмечается, что изображения испанского самолета с тем же номером и символами на вертикальных стабилизаторах можно найти в интернете.

Самолет Сергея Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтфлота Су-27 из Калининграда в Москву. В НАТО признали, что отследили его на радарах и подняли в воздух истребители.

"Реактивные самолеты Балтийской полицейской воздушной миссии НАТО поднялись в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который пролетал вблизи воздушного пространства союзников. После идентификации самолета истребители НАТО вернулись на базу. У НАТО нет информации о том, кто был на борту", – цитирует "Интерфакс" сообщение штаб-квартиры альянса.

Министр обороны России ранее отмечал возросший риск инцидентов в воздушном пространстве. Шойгу подчеркнул, что причина - высокая интенсивность полетов натовской авиации у российских границ.