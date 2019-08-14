Аномальная жара надвигается на Россию

В Москве потеплеет до 26 градусов, а в Крыму - до 36

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в центральную часть России придет жара. Местами температурный фон превысит норму на 2-6 градусов.

14 августа воздух в Москве и области прогреется до плюс 25-26 градусов.

На следующий день в городе может похолодать до 21-23 градусов выше ноля. Днем будет облачно с прояснениями и небольшим дождем.

В пятницу, 16 августа, дождь может усилиться, местами вероятна гроза. Столбики термометров в столице и Подмосковье покажут от 19 до 22 градусов тепла.

В выходные дни сохранится вероятность небольших осадков. Температура воздуха составит в районе 17-22 градусов выше ноля. Следующая неделя может начаться с 26-градусной жары.

Александр Голубев объяснил "Российской газете", что в центральную часть России начал поступать воздух из тропических широт. Распогодится не только в Москве и области, но и на Южном Урале, а также в Крыму, где потеплеет аж до 36 градусов.