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Аномальная жара надвигается на Россию

10:24
  • среда
  • 14 августа 2019

В Москве потеплеет до 26 градусов, а в Крыму - до 36

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в центральную часть России придет жара. Местами температурный фон превысит норму на 2-6 градусов. 
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14 августа воздух в Москве и области прогреется до плюс 25-26 градусов. 

На следующий день в городе может похолодать до 21-23 градусов выше ноля. Днем будет облачно с прояснениями и небольшим дождем.  

В пятницу, 16 августа, дождь может усилиться, местами вероятна гроза. Столбики термометров в столице и Подмосковье покажут от 19 до 22 градусов тепла. 

В выходные дни сохранится вероятность небольших осадков. Температура воздуха составит в районе 17-22 градусов выше ноля. Следующая неделя может начаться с 26-градусной жары. 

Александр Голубев объяснил "Российской газете", что в центральную часть России начал поступать воздух из тропических широт. Распогодится не только в Москве и области, но и на Южном Урале, а также в Крыму, где потеплеет аж до 36 градусов. 

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