Лучше б боролись с бедностью: Запад упрекнули в неразумных тратах на войну с Россией

Громкое заявление сделала канадская журналистка

Канадская журналистка и блогер Ева Бартлетт после посещения Москвы рассказала, как помирить Россию и Запад. По ее словам, странам просто нужно сосредоточиться на своих проблемах, вместо того, чтобы лезть в дела России.

Такое мнение Бартлетт высказала в беседе с членом экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадимом Манукяном. "Россияне чувствуют, что Запад постоянно пытается вмешаться в наши внутренние дела. Возможно, наступило время для западных правительств начать разбираться со своими собственными проблемами и не вмешиваться в дела России?" - спросил общественный деятель у жительницы Канады.

В ответ Ева выразила желание, чтобы западные лидеры услышали совет россиянина. "Сколько денег выброшено на войны, а их можно было потратить на все увеличивающееся количество бедных и крайне бедных людей на Западе", - отметила журналистка, слова которой передает ФАН.

Кроме того, Бартлетт посетовала, что после всех войн по изменению режимов, которые устроил Запад, растет недоверие к СМИ. "Обратной стороной этого становится повсеместное распространение цензуры на площадках всех социальных медиа", - пожаловалась она.