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Живодер шокировал россиян зверской расправой над котом

10:34
  • среда
  • 14 августа 2019

За садистом выехала полиция

Живодера из Курганской области разыскивает полиция. Молодой человек выложил в закрытом паблике соцсети "ВКонтакте" видео жестокой расправы над котом. Пользователи шокированы.

Видео и страница живодера очень быстро исчезли из соцсети. Однако информация уже разошлась по другим пабликам. Кадры настолько ужасны, что администраторы побоялись публиковать даже скриншоты, оставив лишь размытые фото погибшего животного.

Полиция уже выяснила, что место действия - деревня Зубаревка Звериноголовского района Курганской области. "В настоящее время проводится проверка, по результатам которого будет принято законное решение, на место выехала следственно-оперативная группа", — приводит слова представителя пресс-службы УМВД по Курганской области Анжелики Полуниной Ura.ru.

Комментаторы вне себя от возмущения. Многие выражают надежду, что садист не отделается штрафом, а получит реальный срок за жестокое обращение с животными. Наиболее радикально настроенные пользователи предлагают применять к таким изуверам высшую меру наказания. А кое-кто предполагает, что у "героя" проблемы с психикой.

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