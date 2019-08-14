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"Боже, одно лицо!" Лепс показал взрослую красавицу-дочку

11:00
  • среда
  • 14 августа 2019

Девочка пошла по стопам папы

57-летний певец Григорий Лепс показал 17-летнюю дочь Еву во время совместного отдыха в Италии. 

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Заслуженный артист России проводит время на курорте Форте-деи-Марми. "Отдыхаем. Долгожданный отпуск с семьей", - написал Лепс в Instagram. Музыкант выложил фото, на котором они с дочерью сидят в обнимку на террасе ресторана, где подают морские блюда. 

За короткое время пост Лепса собрал около 40 тысяч отметок "Нравится". Поклонники пожелали певцу хорошего отдыха, восхитились красотой его дочери и заметили сходство между ними. 

- Боже, одно лицо!

- Папина доченька. 

- Дочка-красавица!

- Похожа, синеглазка. 

- Кому-то очень повезло с папой!

- Для вас очки, как для Боярского шляпа, без этих вещей вы не вы. 

Ева Лепс пошла по стопам отца. Она поет в группе Cosmos Girl вместе с дочерью бизнесмена Евгения Гинера и участницей шоу "Голос" Эден Голан. В одном из клипов Cosmos Girl снялись Лепс, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Дима Билан, Сергей Шнуров и другие звезды.  

Лепс был женат дважды. От первого брака у него осталась дочь Инга, от второго – Ева, а также сыновья Николь и Иван.  

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