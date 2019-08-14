"Боже, одно лицо!" Лепс показал взрослую красавицу-дочку

Девочка пошла по стопам папы

57-летний певец Григорий Лепс показал 17-летнюю дочь Еву во время совместного отдыха в Италии.

Заслуженный артист России проводит время на курорте Форте-деи-Марми. "Отдыхаем. Долгожданный отпуск с семьей", - написал Лепс в Instagram. Музыкант выложил фото, на котором они с дочерью сидят в обнимку на террасе ресторана, где подают морские блюда.

За короткое время пост Лепса собрал около 40 тысяч отметок "Нравится". Поклонники пожелали певцу хорошего отдыха, восхитились красотой его дочери и заметили сходство между ними.

- Боже, одно лицо!

- Папина доченька.

- Дочка-красавица!

- Похожа, синеглазка.

- Кому-то очень повезло с папой!

- Для вас очки, как для Боярского шляпа, без этих вещей вы не вы.

Ева Лепс пошла по стопам отца. Она поет в группе Cosmos Girl вместе с дочерью бизнесмена Евгения Гинера и участницей шоу "Голос" Эден Голан. В одном из клипов Cosmos Girl снялись Лепс, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Дима Билан, Сергей Шнуров и другие звезды.

Лепс был женат дважды. От первого брака у него осталась дочь Инга, от второго – Ева, а также сыновья Николь и Иван.