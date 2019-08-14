США выходят из ВТО: обиженного Трампа уличили во лжи

Недовольство президента США дорого обойдется американцам

Дональд Трамп пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации. Глава Белого Дома считает, что на протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США.

"Господь, благослови Америку!" Песня в стиле кантри музыканта Ли Гринвуда, сопровождающую Трампа еще с церемонии инаугурации, на заводе в Пенсильвании звучит весьма символично. Президент улыбается, пытается шутить, а в конце заявляет: это он поднял американскую промышленность с колен. Все благодаря ввозным пошлинам на сталь и алюминий. Следующий шаг для процветания - возможный выход США из Всемирной торговой организации.

"Мы покинем ВТО, если потребуется. Мы выигрываем многие наши споры в рамках этой организации. Во многом это благодаря отношению к нам. Но мы знаем, что они пренебрегали нашим мнением многие годы и это больше не повторится. Они прекрасно понимают, с чем в итоге будут иметь дело. Мы победим!" – заявил президент США.

Отношения с ВТО у Трампа-бизнесмена не складываются давно. Он не привык играть по правилам, а они в рамках организации едины для всех. Это - фундаментальный принцип, который Трампу не нравится. Как и то, что некоторые страны, в частности Арабские Эмираты и Китай, имеют статус развивающихся, а значит, пользуются преференциями внутри организации. "Пришло время перемен!" - уверен американский президент. Действовать решил как всегда шантажом. Ключевой орган ВТО - арбитраж для решения споров. В апелляционной инстанции 7 мест. Однако судей пока всего трое. Полномочия двух истекают в декабре. Назначение новых блокируют американские представители.

"Апелляционный орган ВТО — это последняя инстанция, к которой могут прибегнуть члены организации. Если эта структура из-за отсутствия необходимого количества судей утратит возможность выносить решения по спорным вопросам - неумолимым следствием всего этого может стать то, что Всемирная торговая организация потеряет своё значение", - пишут СМИ.

ЕС и Канада даже намерены создать свой судебный орган по торговым спорам без участия США. Тот же доллар экономисты уже называют "финансовой дубинкой в руках Трампа". Больше всех, конечно, достаётся Китаю. Американский президент грозился ввести ввозные пошлины в 10% с 1 сентября. На этом фоне Народный банк Китая планомерно понизил курс юаня к доллару до 11-летнего минимума. Вашингтон посчитал это валютной манипуляцией, однако ввод пошлин отложил под благим предлогом — под угрозой Рождество.

"Мы не стали делать это до Рождества. Пошлины могут негативно отразиться на некоторых американских покупателях. Это сделано для того, чтобы поддержать их, но больше мы не станем откладывать", - пригрозил Трамп.

Перемирие временное. Штаты настаивают - Пекин обещал закупать больше сельскохозяйственной продукции, а пошлины, по словам Трампа, помогают наполнять бюджет.

"Президент немного лукавит о том, что мы получаем больше налоговых поступлений. Налоги платят не китайцы, а американские импортеры. В конечном итоге вся финансовая нагрузка ложится на рядовых потребителей. Пока это ощущалось не так сильно. Пошлины вводили на промышленные товары. Однако новые тарифы почувствуют на себе многие американцы. Речь ведь идет об игрушках и каких-то бытовых вещах", - предупреждают экономический обозреватель Пол Вайзман.

Но одно дело игрушки и рождественские украшения, а другое — ключевые международные соглашения. Которые для Трампа — лишь кипа бумаг. Достаточно вспомнить односторонний выход Вашингтона из ДРСМД, одного из фундаментов международной стратегической стабильности. Похоже и стабильность экономическая для американского президента лишь предмет торга.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".