Китай не пустил корабли США в порт мятежного Гонконга

Пекин сам стягивает войска к границе

Китай отказался пускать в порт Гонконга военные корабли США. Как сообщило агентство Reuters, ракетный крейсер "Лэйк Эри" и десантный корабль "Грин бей" должны были посетить город в ближайшие недели Однако Пекин разрешение не выдал.

Накануне вечером Дональд Трамп сообщил, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом. Пекин неоднократно требовал от Вашингтона не вмешиваться во внутренние дела государства. В начале августа власти Китая уличили американских дипломатов в общении с участниками протестных акций.