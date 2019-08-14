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Китай не пустил корабли США в порт мятежного Гонконга

11:49
  • среда
  • 14 августа 2019

Пекин сам стягивает войска к границе

Китай отказался пускать в порт Гонконга военные корабли США. Как сообщило агентство Reuters, ракетный крейсер "Лэйк Эри" и десантный корабль "Грин бей" должны были посетить город в ближайшие недели Однако Пекин разрешение не выдал.

Накануне вечером Дональд Трамп сообщил, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом. Пекин неоднократно требовал от Вашингтона не вмешиваться во внутренние дела государства. В начале августа власти Китая уличили американских дипломатов в общении с участниками протестных акций.

 

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