ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Facebook попался на тайной прослушке пользователей

11:50
  • среда
  • 14 августа 2019

Соцсеть пообещала так больше не делать

Facebook расшифровывал голосовые сообщения пользователей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloobmberg.

Расшифровки социальная сеть заказывала у сотни компаний. Задача смутила, прежде всего, сотрудников подрядчика. Они не знали, где и когда сделаны записи. И в промышленных масштабах слушали разговоры пользователей, в том числе интимного содержания.

Facebook уже во всем признался, но заявил: подрядчик только сверял файлы с расшифровкой, которая была сделана автоматически, и вообще пользователи сами подписались на прослушку. В соглашении есть об этом пункт. Однако Facebook не уведомил, что доступ к личным данным будет у третьих лиц. Это может нарушать политику соцсети. В компании уже пообещали больше так делать не будут.

Главное сегодня
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.