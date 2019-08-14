Facebook попался на тайной прослушке пользователей

Соцсеть пообещала так больше не делать

Facebook расшифровывал голосовые сообщения пользователей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloobmberg.

Расшифровки социальная сеть заказывала у сотни компаний. Задача смутила, прежде всего, сотрудников подрядчика. Они не знали, где и когда сделаны записи. И в промышленных масштабах слушали разговоры пользователей, в том числе интимного содержания.

Facebook уже во всем признался, но заявил: подрядчик только сверял файлы с расшифровкой, которая была сделана автоматически, и вообще пользователи сами подписались на прослушку. В соглашении есть об этом пункт. Однако Facebook не уведомил, что доступ к личным данным будет у третьих лиц. Это может нарушать политику соцсети. В компании уже пообещали больше так делать не будут.