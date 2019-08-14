"Шли сквозь пламя": жители греческих островов спасаются от пожаров

Эвакуировано почти полтысячи человек

Режим ЧП объявлен на греческом острове Эвбея. Его охватил крупный природный пожар. Тушение продолжалось всю ночь, но справиться с огнём не удалось. Погодные условия неблагоприятные. Работе пожарных мешают сильная жара и ветер. Греция запросила помощи у других стран.

Сосновый лес сейчас больше напоминает огромный пылающий факел. Горит природный заповедник в центральной части Эвбеи - второго по величине острова Греции. Языки пламени поднимаются высоко в небо. Запах гари ощущается на всем острове. Пожар вспыхнул ночью. Швалистый ветер быстро разнес пламя и на ближайший горный массив. Ситуация критическая. Под угрозой - жители нескольких населенных пунктов.

— В этом году пожар просто ужасный. Нет слов, чтобы его описать. Это катастрофа. Мы очень напуганы. Приехали сюда в отпуск, но, наверно, придется уехать.

— Наша деревня оказалась в огненной ловушке. Пришлось срочно уходить из дома. Еще до того, как власти объявили эвакуацию. Мне пришлось пройти сквозь стену пламени.

Эвакуировано почти полтысячи человек - жители четырех сел и монахи ближайшей обители. Огонь бушует в труднодоступных районах. Локализовать его не удается. В регион стягивают дополнительные отряды пожарных, к тушению привлечены военные и добровольцы. Задействована тяжелая техника. Она роет защитный ров, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени. Сильный ветер мешает работе авиации. Воду сбрасывают вертолетами, самолетам туда добраться сложно.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис прервал отпуск и экстренно вернулся в Афины. Он признал, что своими силами Греция не справляется, пришлось просить помощи у соседей. На призыв тут же откликнулись Италия и Хорватия. Еще несколько стран рассматривают запрос.

Дым от пожара добрался от Афин - столица всего в 70 километрах от острова. Смогом заволокло знаменитые достопримечательности. Жителям рекомендовано не открывать окна и лишний раз не выходить на улицу, а также пользоваться защитными масками. Ежедневно приходят сообщения о новых пожарах. Их возникновению способствует 40-градусная жара. Всего за последний месяц зафиксировано более тысячи возгораний

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".