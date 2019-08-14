Челябинских детей трое суток везли из Крыма в жутких условиях (видео)

Детям пришлось спать на полу грязной маршрутки

Почти три тысячи километров на полу микроавтобуса — так 17 детей возвращались домой из Крыма в Челябинск. В дороге не соблюдались элементарные требования безопасности. Ехали без остановок на ночлег и обед, так ещё и с водителем, который засыпал прямо за рулём. Следственный комитет уже начал проверку.

"Хотите спать? Ложитесь на пол между сидениями. Надо остановиться? Только через тысячу километров. Нам за остановки не платят", - примерно так решал вопросы водитель, который вёз группу детей из Крыма в Челябинск. Весёлый отдых под занавес каникул превратился для школьников в экстремальное испытание. В пути маленькие пассажиры ложились прямо на полу, использовав одежду вместо подстилки. В результате трое ребят оказались в больнице.

"У водителя не было документов и не было ремней безопасности. Водителя остановили. Водителя забрали на штрафстоянку, а мы остались тут в кафе. Потом мне стало плохо. Нас троих отвезли в больницу", - рассказывает Арсений Пустовит.

От Евпатории, где отдыхали дети, до Челябинска ровно 3000 километров. По словам водителя, это расстояние он собирался преодолеть за 3 дня. Планы вполне реальные. Однако когда пассажиры едут в комфортабельном автобусе с кондиционером, а шофёры меняются каждые 4 часа. Кстати, так было прописано и в договоре.

Об ужасах поездки родители узнали по фотографиям из сообщений детей. Родственники незамедлительно обратились в полицию. Остановить страшный рейс удалось на полпути, в Саратовской области. Это около 1700 километров от Крыма. Сотрудники ГИБДД сразу отправили маршрутку на штраф-стоянку, а водителя оштрафовали. У него не было лицензии на перевозку, а также обнаружилось множество технических неполадок в машине. Изнеможённых детей тем временем разместили в одном из местных оздоровительных лагерей, где их первым делом плотно накормили и осмотрели врачи.

"Дети размещены в условиях, которые соответствуют сейчас требованиям безопасности. Они в детском лагере. Мы максимально стараемся оказать содействие в том, чтобы в ближайшее время дети оказались дома. То есть помогаем в организации перевозки детей", - говорит уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Ирина Буторина.

В микроавтобусах не было ничего для безопасности пассажиров. Ремни отсутствовали, спинки кресел не откидывались, подлокотников не было. В результате полы машины стали для детей самым удобным и безопасным местом.

Организатор поездки вину с себя полностью снимает. Якобы перевозчик его обманул и вместо оговоренного автобуса со всеми условиями пригнал две маршрутки. Но деваться, по его словам, уже было некуда.

"Понадеялся на перевозчика. То есть первый автобус, мы посмотрели, документы, ремни, всё. Всё хорошо. Второй автобус оказался не готов к перевозке", - разводит руками организатор поездки Артем Муравьев.

К организаторам у родителей теперь много вопросов. Впрочем, их они зададут через прокурора, которому уже направили своё заявление. Пообщаются с коммерсантами и следователи, которые тоже организовали проверку.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".