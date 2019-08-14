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В России стало меньше браков

11:05
  • среда
  • 14 августа 2019

Меньше всего свадеб зарегистрировано на Чукотке

Свадеб в России стало меньше. За первую половину 2019 года зарегистрировано браков на 46 тысяч (или 12%) меньше, чем в первом полугодии 2018-го, уверяет Росстат.

Как сообщили специалисты по статистике, меньше всего свадеб стали играть на Чукотке - там показатель снизился на 23% - а также в Адыгее и Костромской области. А вот в Туве и Ингушетии общему тренду не следуют - там количество заключенных браков выросло почти на 3%.

Есть у Росстата и хорошая новость: в России стали реже разводиться. Число разводов по сравнению с показателями прошлого года снизилось на 64,4 тысячи (или на 21,8%) - и составило 231 тысячу записей. Снижение количества расторжения браков зафиксировано на той же Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях — везде приблизительно на 30%. Некоторые регионы, к сожалению, положительное начинание не поддержали: в Карелии, Ненецком автономном округе и Удмуртии разводов зарегистрировано больше, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости.

Ранее Росстат привел данные о регионах с самыми крепкими семьями. Выяснилось, что реже всего разводятся в республиках Кавказа: в Чечне зафиксировано 0,6 разводов на тысячу человек, а в Кабардино-Балкарии — около двух разводов на тысячу человек населения.

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