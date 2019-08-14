Обед голышом: посетительница Макдоналдса шокировала россиян (видео)

Женщину не смутили направленные на нее камеры

Посетителям ресторана быстрого питания в Челябинске пришлось оторваться от своих бургеров и взяться за камеры. В Макдоналдс зашла абсолютно голая женщина. Дама как ни в чем не бывало села за столик и сделала заказ.

Завсегдатаи, оказавшиеся в ресторане на Комсомольском проспекте в ночь на 14 августа, схватились за телефоны и начали снимать происходящее. Ролики быстро разошлись по соцсетям. Нашлись те, кто узнал в женщине свою соседку - как утверждают комментаторы, у нее некоторые проблемы с психикой.

Большинство пользователей все же осудили авторов постов, выложивших видео в Интернет. Они отмечают, что женщина явно не в себе - и вместо того, чтобы снимать, надо было оказать ей помощь, в которой она очевидно нуждается, передает "Регион Online".