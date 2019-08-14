На Дальнем Востоке объявили охоту на медведя, вырывшего покойника из могилы

Звери превратили городское кладбище в столовую

В Комсомольске-на-Амуре застрелили медведя, который ночью разрыл могилу на городском кладбище "Старт" и утащил тело в лес.

Сотрудники кладбища обнаружили обрывки одежды возле разрытой могилы и отправились на поиски зверя. Кинолог и охотовед застрелили "расхитителя гробниц", но покойника найти не удалось. Как пишет ТАСС, по данному факту проводится проверка.

РЕН ТВ сообщает, что медведи часто приходят на кладбище "Старт", чтобы съесть оставленные на могилах угощения. Со слов работников, ранее один из медведей несколько раз попытался разрыть захоронение, но его отпугивали.

Отметим, что в последнее время участились случаи нападения медведей на людей. 13 августа сообщалось об убийстве огромного зверя, который растерзал грибника на Дальнем Востоке. Это произошло возле поселка Сулук, в котором проживает около 600 человек.

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