В Сеть слили фото располневшей Пугачевой

Фотошоп или горькая правда?

Фотография располневшей певицы Аллы Пугачевой вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

На фанатской странице Елизаветы Галкиной в Instagram выложили фото неясного происхождения. На снимке артистка идет по красной дорожке в белоснежном наряде. Народная артистка России выглядит сильно раздобревшей. "И пусть сплетни за моей спиной станyт ожогом на вашем языке", - гласит подпись к фото.

Многие интернет-пользователи посчитали, что внешность Пугачевой изменили с помощью фотошопа. По их словам, Примадонна никогда не была такой пышной. Некоторые поклонники предположили, что фотографию сделали несколько лет назад. Часть преданных фанатов приняла снимок за чистую монету и заявила о своей любви к артистке вне зависимости от ее облика.

- Аллище.

- Зачем так зло.

- Что за фотошоп? Ноги вовсе не ее, не говоря о животе.

- Никогда Алла Борисовна не была такой, всегда была стройная и отлично выглядела!

- Аллочка, вы прекрасны всегда, я восхищаюсь Вами, а остальные пусть верещат от зависти.

- Алла здесь королева. А сейчас уже императрица... Все хорошеете, и это очень радует.

Во время отдыха в Юрмале 70-летняя певица продемонстрировала, что она по-прежнему молода душой. Вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле она разыграла дурашливую сценку под сеткой от футбольных ворот. "ДамыСДюн попали в сети", - так телеведущий Максим Галкин назвал получившееся видео.

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Видео: Пугачева и Вайкуле дурачатся в Юрмале