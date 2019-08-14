"Президент сейчас не по девочкам": Зеленского высмеяли на публике

Родной "Квартал 95" показал пародию на президента

На Украине представители власти перешли к открытым призывам разобраться с якобы пророссийскими СМИ силой. Телеканалам поступают угрозы. Правоохранители на это закрывают глаза. Впрочем, как и президент страны Владимир Зеленский.

Журналисты на Украине вновь под прицелом, в прямом смысле слова. Народный депутат Сергей Высоцкий заявил, что все, что можно сделать с телеканалами, которые он считает пророссийскими, – взорвать противотанковой ракетой.

Месяц назад в здание телеканала 112 уже стреляли из гранатомета. Двое неизвестных выпустили снаряд и попали в вывеску. Никто не пострадал. Но посыл был ясен. Свобода слова на Украине есть только на бумаге. Цитату последнего заявления Высоцкого разместила у себя на страничке ведущая Анна Степанец и призвала правоохранительные органы немедленно вмешаться. К ее словам присоединились и коллеги по цеху.

"Это вражда, за которую предусмотрена уголовная ответственность. А политическую ответственность за свою риторику господин Высоцкий уже понес - в новом парламенте его не будет. Так же как и политсилы, от которой избирался этот бывший журналист"" – заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Руководство телеканала выступило с официальным заявлением, осудив призывы депутата к расправе. Никакой реакции от полиции и прокуратуры не последовало. Что, впрочем, уже привычно. За несколько лет правоохранительные органы так и не смогли найти виновных в убийствах журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. Зато увидели признаки госизмены в профессиональной деятельности Кирилла Вышинского. Никаких весомых доказательств виновности руководителя издания "РИА Новости Украина" обвинение не представило. Тем не менее, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Украинские журналисты требуют перестать делить их на правильных и неправильных. И в первую очередь с таким заявлением должен выступить гарант конституции Владимир Зеленский. Он осуждать гонения на журналистов не торопится, перенимает тактику своего предшественника. И вообще планирует вскоре запустить новый телеканал, рассчитанный на русскоязычную аудиторию Донбасса и Крыма. К производству контента, во многом развлекательного, очевидно планирует привлечь своих коллег из "Квартала 95". Там, к слову, впервые показали пародию на бывшего художественного руководителя.

— Доброго дня пан президент!

— Сидите сидите. Давайте по 15, я так бы и по 20 дал бы. Строгий режим, так строгий режим.

— Нынешний президент сейчас не "по девочкам".

— Да лаааадно?

— Он сейчас в основном "по таможенникам", полиции.

Юмористы высмеяли его попытки исполнить предвыборные обещания и отправить за решетку коррупционеров. До реальных тюремных сроков дело так и не дошло, так что остается только шутить.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".